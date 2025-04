Der unangefochtene Kreisoberliga-Spitzenreiter 1. Suhler SV lässt innerhalb von sieben Tagen fünf Punkte liegen. Nach dem 1:2 in Dietzhausen trotzt das „dreckig“ verteidigende Goldlauter dem großen Nachbarn am Freitagabend (11. April) im eigenen Stadion einen Punkt ab. 228 zahlende Zuschauer verfolgen das 1:1 (0:1). Was der Sportredaktion neben dem Platz des Auestadions auffiel – unsere Splitter zum Suhler Stadtderby.