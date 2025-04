„Es gibt nichts Schöneres, als am Geburtstag Fußball zu spielen!“ Jeremy Weisheits erster Satz im Interview nach Spielende lässt wenig Interpretationsspielraum, wer sich nach der Punkteteilung im Stadtderby zwischen dem 1. Suhler SV und Goldlauter als Sieger fühlen konnte und wer nicht. Wie bei der 1:2-Niederlage in Dietzhausen gelingt es dem Kreisoberliga-Tabellenführer auch am Freitagabend nicht, die passenden Antworten auf einen tiefstehenden Gegner zu finden, der mit schnellem Umschaltspiel versucht, Nadelstiche zu setzen.