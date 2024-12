Auch im Kreispokal können sich die Suhler Fans auf ein Halbfinale daheim freuen. Suhls Zweite bekommt es mit der SG Helba zu tun. Beide Mannschaften kicken aktuell in der 1. Kreisklasse. Die Rand-Meininger führen die Staffel 1 an, der 1. Suhler SV II liegt in der zweiten Staffel im Moment auf Rang zwei hinter Struth-Helmershof II.