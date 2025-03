"So sind wir in eine Situation geraten, in der wir diese wichtigen Spiele ohne einen Schlüsselspieler bestreiten müssen", erklärte Hong vor den WM-Qualifikationsspielen gegen den Oman am Donnerstag sowie Jordanien am 25. März. Hong hatte im vergangenen Sommer die Nachfolge von Jürgen Klinsmann als Nationalcoach Südkoreas angetreten.