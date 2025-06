München (dpa/lby) - Strategische Planung und klare Ziele verbessern die Nachwuchsarbeit in bayerischen Fußballvereinen. Finanzielle Anreize spielen bei der Bindung von Talenten und Ehrenamtlichen dagegen eine untergeordnete Rolle. Das ist das Ergebnis einer Studie des Lehrstuhls Empirische Bildungsforschung an der Universität Würzburg. Sie wurde in Kooperation mit dem Bayerischen Fußball-Verband erstellt, wie der BFV mitteilte.