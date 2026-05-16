Fußball-Bundesliga St. Pauli und Heidenheim steigen ab – VfB holt Platz vier

Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:2

Dank Torjäger Serhou Guirassy beendete der BVB die Saison mit einem Sieg. Der Vizemeister gewann bei Werder Bremen mit 2:0 (0:0), weil Guirassy in der 59. Minute per Kopf traf. Yan Couto (90.+5) erhöhte spät. Für Werder hatte die Niederlage keine Bedeutung mehr. Die Grün-Weißen hatten den Klassenverbleib nach einer komplizierten Saison bereits seit dem vergangenen Wochenende sicher.

Union Berlin - FC Augsburg 4:0

Beim vorerst letzten Spiel von Trainerin Marie-Louise Eta in der Männer-Bundesliga drehten die Berliner mächtig auf. Andrej Ilic (10./42.), András Schäfer (54.) und Wooyeong Jeong (89.) trafen zum verdienten 4:0 gegen den FC Augsburg. Weil Freiburg gegen Leipzig gewann, hätte dem FCA selbst ein Sieg nicht für Platz sieben gereicht.