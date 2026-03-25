München - Nach den Weltklasse-Auftritten von Bayern-Star Michael Olise wird über irre Ablösesummen spekuliert. Laut Medien soll der FC Liverpool bereit sein, 200 Millionen Euro für den Franzosen zu zahlen. Real Madrid als Münchner Viertelfinal-Gegner in der Champions League soll angeblich ein Angebot von 165 Millionen Euro vorbereiten. "Michael hat bei uns einen Vertrag bis 2029, ohne Ausstiegsklausel – wir sind entspannt", sagte Sportvorstand Max Eberl der "Sport Bild". Auch Manchester City soll Interesse haben.