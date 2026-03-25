Auf den angeblichen Interessenten Real Madrid treffen die Münchner am 7. und 15. April im Viertelfinale der Champions League. "Wir spielen um Titel, und das ist das Wichtigste für solche Ausnahmespieler", sagte Dreesen. "Da gibt es nicht so viele Vereine, und wir sind sicherlich einer derjenigen, die das können. Deswegen bin ich total sicher, dass Michael weiß, was er an uns hat."