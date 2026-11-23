"Wir sind gemeinsam übereingekommen, dass wir dieses Kapitel schließen und weitergehen müssen", teilte der Vorstand als Begründung für die Entscheidung mit. Ob Rosicky dem Verein in anderer Funktion verbunden bleibt, ist noch offen. An seine Stelle trete der Ex-Fußballprofi Tomas Sivok.