Fußball: Spanischer Verband sagt nach Zugunglück Pokalspiele ab

Madrid - Der spanische Fußballverband RFEF hat aufgrund des schweren Zugunglücks mit Dutzenden Toten den heutigen Pokal-Spieltag abgesagt. Alle geplanten 24 Spiele werden verschoben, wie der Verband mitteilte. Genauere Informationen zu den Nachholterminen soll es demnach in den nächsten Tagen geben. Die beiden Top-Mannschaften Real Madrid und FC Barcelona sind von der Verschiebung der Erstrunden-Begegnungen nicht betroffen, sie steigen erst später in den Wettbewerb ein.