Was sich am 9. November am Rande des Kreisoberliga-Spiels 51 Sonneberg – Veilsdorf (1:2) abgespielt haben soll, hat mit Fußball wenig zu tun. Schwere Vorwürfe erhebt der Gastgeber gegen die Angereisten; ein „lebenslanges Sportplatzverbot“ sei ausgesprochen worden.