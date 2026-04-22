München - Der FC Bayern hat einem Medienbericht zufolge einen prominenten Trainer für seine zweite Mannschaft gefunden. Der frühere Verteidiger und Champions-League-Sieger Dante werde Coach der U23, meldete der Sender Sky. Der Brasilianer habe seinen Vertrag als Nachfolger von Holger Seitz bereits unterschrieben, hieß es. Vom deutschen Fußball-Rekordmeister gab es zunächst keine Mitteilung zu der Personalie.



Der mittlerweile 42 Jahre alte Dante war im Sommer 2012 von Borussia Mönchengladbach zu den Bayern gewechselt. In München gewann er unter anderem 2013 das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Danach spielte der brasilianische Ex-Nationalspieler beim VfL Wolfsburg.