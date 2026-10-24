Fußball-Skandal: DFB-Geschäftsführer fordert Höchststrafe für Manchester

Berlin - DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hat im Fall des Betrugsskandals um den englischen Fußball-Meister Manchester City eine maximal harte Strafe gefordert. "Ganz ehrlich: Schlimmer geht's nimmer. Das ist für mich kein Super-GAU, sondern der Super-GAB - der größte anzunehmende Betrugsfall. Ich wünsche mir, dass die UEFA die Krallen ausfährt und das höchstmögliche Strafmaß anwendet. Das heißt ganz konkret: Lizenzentzug und Aberkennung aller Titel", sagte der zum Jahresende aus seinem Amt beim Deutschen Fußball-Bund scheidende Rettig im "Kicker"-Interview.