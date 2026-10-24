Fußball-Skandal: DFB-Geschäftsführer fordert Höchststrafe für Manchester

Bei den Anschuldigungen gegen Manchester City geht es um insgesamt 115 mögliche Vergehen aus der Zeit von 2009 bis 2018, in der der Club unter anderem falsche Angaben zu seinen Finanzen gemacht und Sponsoringeinnahmen künstlich aufgewertet haben soll. In 114 Fällen war der Club von Superstar Erling Haaland für schuldig erklärt. Ein hoher Punktabzug, der den Abstieg in die Championship bedeutet, ist derzeit das erwartbare Strafmaß. Der Club hat Einspruch eingelegt.