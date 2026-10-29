Fußball Sir Kane? "Bleiben wir vorerst einfach bei Harry"

Das fände Kane merkwürdig

"Wenn es klappt, wäre das unglaublich und etwas, worauf ich wirklich sehr stolz wäre. Aber ich möchte mich nicht zu sehr hinreißen lassen", sagte Kane. Danach müsste man ihn mit "Sir" anreden, worüber der Kapitän der englischen Nationalmannschaft schmunzelte. "Das klingt zwar gut. Aber ich fände es merkwürdig, wenn mich alle mit Sir ansprechen würden", sagte der 33-Jährige. "Also bleiben wir vorerst einfach bei Harry."