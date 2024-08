Sechs Punkte nach drei Spielen – diese Bilanzs kann sich für Aufsteiger FSV Gräfinau-Angstedt wahrlich sehen lassen. Nach verhaltenem Beginn hatten die Gastgeber in der 10. Minute die erste Großchance als Osmans 30-Meter-Schuss auf die Latte. krachte. Drei Minuten später spritzte Schmidt in einen Rückpass, schoss aber knapp am Pfosten vorbei. Gleich darauf schoss Lindner nach Doppelpass mit Schmidt aus fünf Metern den Torwart an. Das Manko der Chancenverwertung kennt man ja noch aus der letzten Kreisoberliga-Saison.