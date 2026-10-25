5. gegen 15. – zehn Plätze und zehn Punkte Unterschied. Deshalb galt die SpVgg Siebleben in ihrem Heimspiel am Samstag als klarer Favorit gegen den FC 02 Barchfeld, dem deshalb die Rolle des Außenseiters zufiel. Aber eben diese Rolle spielte die Mannschaft von Trainer René Barth ausgezeichnet, weshalb er nach dem überraschenden 4:1-Auswärtserfolg feststellen konnte. „Das war wirklich ein super Spiel und die Mannschaft hat sich endlich mal belohnt für die ganze Mühe und den Aufwand, den wir betreiben.“ Barchfeld verbesserte sich mit seinem zweiten Punktspielerfolg in dieser Saison, dem ersten, der auswärts gelang, auf den 13. Platz, während Siebleben auf Rang acht abrutschte.