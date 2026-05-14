Fußball Shakira, Madonna und BTS bei Halbzeitshow im WM-Finale

Die kolumbianische Sängerin Shakira steuert auch das offizielle Lied zur WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko bei. Zu Beginn des Songs "Dai Dai" läuft Shakira mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen des legendären Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro. An dem Song ist auch der nigerianische Musiker Burna Boy beteiligt. Vor zwei Jahren war Shakira bereits im Finale der Copa América in Miami während der Halbzeit aufgetreten.