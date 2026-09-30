Fußball: Schweiz zieht Unterstützung für Infantino-Kandidatur zurück

Unterstützung nicht zu verantworten

Knäbel, einst auch mal Direktor Profi-Fußball beim Hamburger SV und Sportvorstand beim FC Schalke 04, sprach von einem wichtigen Signal der FIFA und Schritten, die zu Verbesserungen beitragen könnten. "Gleichzeitig bleiben zentrale Fragen zu den Hintergründen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozessen offen. Da diese nicht überzeugend geklärt sind, können wir eine weitere Unterstützung der Kandidatur von Gianni Infantino nicht verantworten."