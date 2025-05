Für die Anhänger des Schweinaer Fußballs gibt es am Samstag allen Grund pünktlich vor dem Punktspiel der ersten Mannschaft die Plätze in der Glücksbrunn-Arena einzunehmen. Vor der Partie um 15 Uhr des FC Schweina-Gumpelstadt, der nach dieser Saison den Gang in die Landesklasse antreten muss und gegen Nordhausen sein letztes Heimspiel in dieser Spielserie absolviert, wird Martin Franke verabschiedet. Der gefürchtete Offensivspieler gehört zweifelsohne zu den Gesichtern des Schweinaer Fußballs. Im Kinder- und Jugendalter beim FSV Silvester und beim Langenfelder SV als Fußballer großgeworden, schloss er sich 2008 der SG Schweina an. Seitdem blieb der heute 39-jährige Bankkaufmann dem Glücksbrunner Fußball treu. Im Ehrenamt wirkt er neben dem Platz als Pressesprecher des FC Schweina-Gumpelstadt und seit einem halben Jahr als Spielertrainer der zweiten Mannschaft in der Kreisoberliga. Mit Langenfeld feierte er 2006 den Kreispokalsieg, wurde mit Schweina 2015 Landesmeister in der Halle und stieg im selben Jahr in die Thüringenliga auf. Nach 30 Jahren als Spieler, davon 17 Jahre in Schweina, hängt Martin Franke nach der Saison die Fußballschuhe an den berühmten Nagel.