Was ein Anhänger des FC Schweina-Gumpelstadt vor dem Spiel der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, gegen den SV 1921 Walldorf mutmaßte, sollte sich bewahrheiten. „Viel werden sie heute nicht reißen, auf dem Kunstrasenplatz haben sie bisher noch nie gut gespielt“, hatte er gesagt. Denn eben auf diesem Untergrund in Bad Liebenstein und nicht in der gewohnten Glücksbrunn-Arena in Schweina auf Rasen wurde die Partie witterungsbedingt ausgetragen. Letztlich kam der favorisierte Gastgeber nicht über ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden hinaus – nach einem späten Gegentreffer.