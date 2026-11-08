Warschau/Krakau - Nach den Schüssen auf dem Marktplatz von Krakau sollen die Sonntagsspiele in der polnischen Fußballliga wie geplant stattfinden - allerdings ohne das gewohnte Unterhaltungsprogramm. "Im Zusammenhang mit der landesweiten nationalen Trauerzeit teilt der polnische Fußballverband mit, dass die geplanten Fußballspiele gemäß dem Zeitplan stattfinden werden, jedoch in einer Form, die an die Schwere der Situation angepasst ist", hieß es in einer Stellungnahme des nationalen Fußballverbands PZPN.