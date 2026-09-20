Dies dürfte eine Anspielung sowohl auf seine mitunter ungewöhnliche Ernährung als auch auf eine Kreuzbandverletzung vor einigen Jahren sein. Townsend hatte sich 2022 bei Everton schwer am vorderen Kreuzband verletzt und war anschließend mehr als ein Jahr ausgefallen. Der 35-Jährige, der England im Jahr 2024 verlassen hat, zeigt im Internet gerne, was er so isst. So sagte er mal, dass er zur Regeneration gerne gedämpfte Hühnerfüße verspeise.