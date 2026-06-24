Fußball: SC St. Tönis empfängt Frankfurt in Krefelder Grotenburg

Tönisvorst/Krefeld - Der Fünftligist SC St. Tönies empfängt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der ersten Runde im DFB-Pokal in der Krefelder Grotenburg. Das Stadion liege nicht nur in unmittelbarer Nachbarschaft, sondern erfülle die Anforderungen und stelle mit einer Kapazität von rund 10.800 Zuschauern den passenden Rahmen für ein stimmungsvolles Pokalspiel dar, hieß es in einer Mitteilung des Oberligisten.