"Tabellarisch treten wir etwas auf der Stelle", sagte Magdeburgs Torschütze Tobias Müller in Darmstadt, "aber wir hoffen gegen St. Pauli die drei Punkte in Magdeburg zu behalten." gelingt das, könnte der FCM die Länderspielpause auf einem Aufstiegsplatz angehen. Doch auch jetzt sind sie in Magdeburg glücklich mit dem Saisonverlauf. "Wir gucken die Tabelle an, gucken die Punktausbeute im Vergleich zum letzten Jahr an, das sagt alles", meinte Sander.