Magdeburg - Sieg, Niederlage, Remis - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat die englische Woche mit einer gemischten Bilanz abgeschlossen. Einem triumphalen 6:1 gegen den Karlsruhe SC folgte ein erwartbares Aus im DFB-Pokal beim FC Bayern (1:6) und ein ärgerliches 1:1 am Samstag beim bisherigen Tabellenschlusslicht SV Darmstadt 98.
Dennoch winkt den Magdeburgern schon am nächsten Spieltag ein Rekord: Mit einem Erfolg gegen den FC St. Pauli würden die Magdeburger mit 20 Punkten in die Länderspielpause gehen - die beste Zwischenbilanz nach elf Spieltagen in ihrer Zweitligageschichte.