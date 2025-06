Fußball: Rummenigge prophezeit steigende Spannung bei Club-WM

"Negativer Spirit" in Deutschland

Zugleich äußerte der frühere Bayern-Chef Kritik an der grundsätzlichen Haltung hierzulande gegenüber neuen Fußballformaten. "In Deutschland neigen wir derzeit generell dazu, mit einem negativen Spirit an Dinge heranzugehen." Skepsis und Kritik habe es etwa auch bei der Reform der Champions League gegeben. "Am letzten Gruppenspieltag schauten dann alle gespannt, wie sich die Tabelle der Top acht dauernd veränderte", so Rummenigge.