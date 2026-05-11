Änderungsbedarf sieht Rummenigge auch bei der Handspielregel. "Zu meiner Zeit gab es bei Handspiel Schwarz und Weiß - heute gibt es fast nur noch Grau. Diese Regel gehört zurück in den Schwarz-Weiß-Bereich. Sie sollte dringend reformiert werden, am besten noch vor der Weltmeisterschaft", erklärte Rummenigge: "Sonst wird es auch dort eine Flut von fragwürdigen Hand-Entscheidungen geben, die am Ende mit darüber entscheiden, wer Weltmeister wird."