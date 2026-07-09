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Fußball Rumänischer Ex-Nationalspieler Muresan gestorben

Der rumänische Fußball trauert um einen ehemaligen Nationalspieler. Gabriel Muresan ist mit 44 Jahren auf tragische Weise gestorben. Nach seiner Profi-Laufbahn machte er auf anderem Gebiet Karriere.

Fußball: Rumänischer Ex-Nationalspieler Muresan gestorben
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Mit CFR Cluj spielte Gabriel Mureșan (r) auch in der Champions League. Foto: picture alliance / dpa

Bukarest - Der ehemalige rumänische Fußball-Nationalspieler Gabriel Muresan ist tot. Laut lokalen Medien ertrank Muresan in einem See in der Nähe von Apold. Dort war er auch Bürgermeister. Die Gemeinde bestätigte den Tod auf ihrer Facebook-Seite.

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"Der rumänische Fußballverband hat mit großer Trauer vom Tod von Gabriel Muresan im Alter von 44 Jahren erfahren", hieß es auf der Webseite des Verbandes. "Der rumänische Fußballverband spricht der Familie, den Freunden und allen, die Gabriel Muresan kannten, sein tiefstes Beileid aus." 

Muresan spielte die längste Zeit seiner Profi-Karriere bei CFR Cluj. Mit dem Club gewann der defensive Mittelfeldspieler zwischen 2007 und 2013 jeweils dreimal die Meisterschaft und den rumänischen Pokal. Er spielte mit dem Verein auch in der Champions League. Für die Nationalmannschaft kam er neunmal zum Einsatz. Er beendete seine Karriere 2017. Danach ging er in die Kommunalpolitik.