Fußball: Rumänischer Ex-Nationalspieler Muresan gestorben

Muresan spielte die längste Zeit seiner Profi-Karriere bei CFR Cluj. Mit dem Club gewann der defensive Mittelfeldspieler zwischen 2007 und 2013 jeweils dreimal die Meisterschaft und den rumänischen Pokal. Er spielte mit dem Verein auch in der Champions League. Für die Nationalmannschaft kam er neunmal zum Einsatz. Er beendete seine Karriere 2017. Danach ging er in die Kommunalpolitik.