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Fußball Rückkehr nach Bern: Zesiger verlässt FCA auf eigenen Wunsch

Nach 44 Einsätzen für Augsburg verlässt Verteidiger Zesiger den Club. Er kehrt in die Schweiz zurück.

Fußball: Rückkehr nach Bern: Zesiger verlässt FCA auf eigenen Wunsch
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Verlässt den FC Augsburg: Cédric Zesiger. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Augsburg - Verteidiger Cédric Zesiger verlässt den FC Augsburg und kehrt zu den Young Boys Bern in seine schweizerische Heimat zurück. Der Fußball-Bundesligist teilte mit, er sei dem Wechselwunsch des Abwehrspielers nachgekommen. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, in Bern unterschrieb Zesiger einen Vertrag bis Sommer 2031. Bereits zwischen 2019 und 2023 stand er bei YB unter Vertrag.

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"Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil ich mich beim FCA immer sehr wohlgefühlt habe. Für mich persönlich ist es aber sehr wichtig, wieder näher an meiner Heimat zu sein", sagte der 28-Jährige, der in 44 Pflichtspielen für Augsburg zum Einsatz kam.