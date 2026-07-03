Augsburg - Verteidiger Cédric Zesiger verlässt den FC Augsburg und kehrt zu den Young Boys Bern in seine schweizerische Heimat zurück. Der Fußball-Bundesligist teilte mit, er sei dem Wechselwunsch des Abwehrspielers nachgekommen. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, in Bern unterschrieb Zesiger einen Vertrag bis Sommer 2031. Bereits zwischen 2019 und 2023 stand er bei YB unter Vertrag.
Fußball Rückkehr nach Bern: Zesiger verlässt FCA auf eigenen Wunsch
dpa 03.07.2026 - 12:09 Uhr