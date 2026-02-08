Damit durfte keiner rechnen. Weder die vielen mitgereisten Eltern der D-Junioren aus der Rhön, noch Trainer Sebastian Hey und sein Team mit Christian Buberl und Andreas Mannel und schon gar nicht seine Talente im Alter von elf und zwölf Jahren. Bereits die Qualifikation zur Endrunde in der Großengottener „Sporthalle Am Dorfgraben“ glich für die Jungs der Spielgemeinschaft aus dem Ulstertal einer kleinen Überraschung. Für einen Knüller sorgten sie schließlich im Verlaufe des Turnieres. Entsprechend stimmungsgeladen wurde nach den fünf Turnierspielen der Sieg bei den Titelkämpfen des Freistaates im „Siegerkreis“ gefeiert.