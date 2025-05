Fußball: Rhöner Jungs testen Bundesliganachwuchs

Bereits die vierte Auflage gibt es für die E-Junioren der SG Ulstertal mit einigen der besten Nachwuchsfußballer des Jahrgangs 2015 aus ganz Deutschland beim Belaco-Cup. Auf dem schmucken Kunstrasenplatz in Geisa gastieren am Samstag ab 13 Uhr beim frisch gebackenen Kreispokalsieger des KFA Westthüringen der Titelverteidiger Mainz 05, die Jungen von RB Leipzig, Darmstadt 98 oder Quelle Fürth. Auch der FC Carl Zeiss Jena schickt seinen Nachwuchs zu diesem hochklassigen Turnier. Insgesamt 12 Mannschaften aus den deutschen Nachwuchsleistungszentren suchen in Turnierform den diesjährigen Pokalsieger. Die Gastgeber, die von Christian Schütz und Andreas Mannel trainiert werden, möchten ihren tollen zweiten Platz aus dem Vorjahr verteidigen. Bertram Laibach, Geschäftsführer der Firma Belaco, macht mit seinem Engagement für den Nachwuchsfußball bei der SG Ulstertal solch eine außergewöhnliche Veranstaltung im ländlichen Raum erst möglich.