Floh-Seligenthals Florian Leffler kehrte an jenen Ort zurück, an dem er sich am letzten Spieltag der Vorsaison die Torjägerkanone sicherte. An seine sieben Treffer vom 31. Mai kam er zwar nicht heran, aber wiedervereint mit seinem Bruder Philipp sorgte er mit seinem Doppelpack entscheidend für die ersten drei Punkte der Haderhölzer in der neuen Saison. Am Ende der Partie der Fußball-Kreisoberliga stand es zwischen Empor Dreißigacker und dem FSV Floh-Seligenthal 1:4.