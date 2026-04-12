Die Tabellenkonstellation verhieß Gutes, weil der Spitzenreiter den Zweiten empfing. Oft genug halten derartige Ansetzungen dann nicht, was sie versprechen. Aber diese Partie der Fußball-Kreisoberliga war ein echtes Spitzenspiel. Beide agierten mit viel Tempo. Während die Gastgeber technisch die etwas feinere Klinge schlugen, hatten die Gäste mit ihrer hohen Laufbereitschaft, guter taktischer Ausrichtung und schnellem Umkehrspiel ebenfalls ein passendes Rezept. Am Ende geht das Ergebnis von 3:3 in Ordnung und war der erste Punktverlust zu Hause für die Herpfer.