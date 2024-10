Das deutsche Team holte in Lodz beim stärksten Gruppengegner Polen ein 3:3 (3:1) und schloss die Quali mit einer beeindruckenden Bilanz von acht Siegen und zwei Unentschieden in zehn Spielen ab. Das Erreichen der EM-Endrunde vom 11. bis zum 28. Juni 2025 in der Slowakei als Gruppensieger hatte bereits zuvor festgestanden. "Da werden wir uns mit den Besten der Besten messen, darauf freuen wir uns riesig", sagte Verteidiger und Torschütze Bright Arrey-Mbi.