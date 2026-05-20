Essen - Helmut Rahn ist wieder da. Das restaurierte Denkmal des 2003 verstorbenen WM-Siegtorschützen von 1954 steht wieder vor dem Stadion an der Hafenstraße. Rechtzeitig zum Relegations-Hinspiel gegen den Zweitliga-Drittletzten Spielvereinigung Greuther Fürth am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) hat Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen seinen Glücksbringer zurück. Die 130 Kilogramm schwere Bronzestatue des RWE-Meisterspielers von 1955 war von Unbekannten angesägt worden und musste repariert werden.