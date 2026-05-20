Kurz nach dem von tausenden mitgereisten Fans in Ulm überschwänglich gefeierten Sieges sagte der RWE-Trainer Uwe Koschinat: "Unsere Fans haben es gefeiert, als hätten wir schon etwas in der Hand - aber meine Emotionalität ist gerade noch gar nicht so überbordend, denn die beiden großen Spiele als Finale dieser Saison stehen ja erst noch vor uns."