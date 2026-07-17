Fußball-Rekordmeister Neues Real-Gerücht um Olise - Was weiß Mbappé?

München - Ein spektakuläres Wechselgerücht um Bayern-Star Michael Olise sorgt kurz vor dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft für viel Wirbel. Die französische Sportzeitung "L'Équipe" stellt auf der Titelseite mit einem großen Foto des Flügelspielers eine Verbindung mit Real Madrid her. Demnach soll der 25-jährige Olise seinen Wechselwunsch intern mehrfach geäußert und sich insbesondere bei seinen Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappé und Aurélien Tchouaméni über deren Club Real Madrid informiert haben. Teamkollege Ibrahima Konaté wechselte in diesem Sommer zu den Königlichen.