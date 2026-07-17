Fußball-Rekordmeister Neues Real-Gerücht um Olise - Was weiß Mbappé?

Würde eine astronomische Ablösesumme etwas ändern?

Der Marktwert von Olise wird auf rund 150 Millionen Euro taxiert, sein Vertrag beim FC Bayern München ist bis zum 30. Juni 2029 datiert. Der Flügelkünstler war im Sommer 2024 für rund 55 Millionen Euro von Crystal Palace zu den Münchnern gewechselt, wo er einer der absoluten Leistungsträger und Stars ist. Die ambitionierten Münchner haben mit Blick auf ihre ehrgeizigen Ziele kein Interesse daran, Olise ziehen zu lassen. Ob eine gigantische Ablösesumme daran etwas ändern könnte?