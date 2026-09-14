München - Max Eberl hat seinen Vertrag als Sportvorstand des FC Bayern deswegen verlängert bekommen, weil er sich nach Ansicht von Uli Hoeneß "innerhalb des Vereins mehr geöffnet hat". Der Ehrenpräsident und Patron des deutschen Fußball-Rekordmeisters schilderte, warum Eberl zu Beginn seiner Zeit in München von den Bossen kritisch gesehen wurde. "Er hatte so ein bisschen ein Eigenbrötlerdasein geführt, und das hat uns nicht gefallen", sagte Hoeneß am Rande eines Events anlässlich von 80 Jahren Basketball im Verein.