München - Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge bestimmten als Ex-Profis jahrzehntelang die Geschicke beim FC Bayern. Warum aktuell kein ehemaliger Fußballer der Münchner an der Spitze des deutschen Rekordmeisters steht, dafür hat Vereinspatron Hoeneß inzwischen eine Erklärung. "Spieler, die heute nach zehn Jahren aufhören, die 15 Millionen verdient haben, die haben 60, 70 Millionen auf der Bank", sagte der 73-Jährige im "OMR Podcast". "Die haben nicht den Druck, unbedingt arbeiten zu müssen, den Wohlstand ihrer Familie zu erhalten. Und das ist das größte Problem."