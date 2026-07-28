Rottach-Egern - Die deutschen Fußball-Nationalspieler um DFB-Kapitän Joshua Kimmich haben sich beim FC Bayern zum ersten Mal nach der WM-Enttäuschung auf dem Trainingsplatz den Fans gezeigt. Wie Kimmich, Manuel Neuer, Neuzugang Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Jonas Urbig wurden auch der Japaner Hiroki Ito, der Südkoreaner Minjae Kim und der Senegalese Bara Ndiaye von Trainer Vincent Kompany zum Start in ihre Vorbereitung herzlich auf dem idyllisch gelegenen Spielfeld in Rottach-Egern begrüßt.