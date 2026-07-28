Während für den Großteil der WM-Rückkehrer am Dienstagvormittag noch der Abschluss der Leistungsdiagnostik in München anstand, begann der zweite Trainingslagertag am Tegernsee mit einer Einheit auf dem Sportplatz. Der Kanadier Alphonso Davies, der wegen der Folgen seiner Muskelverletzung bei der WM nur zu einem Kurzeinsatz gekommen war, nutzte die Einheit ebenfalls schon, um an seiner Fitness zu arbeiten.