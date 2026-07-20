München - Meister FC Bayern hat als letzter Bundesligist die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Für die Fußball-Profis von Trainer Vincent Kompany standen zum Start zunächst Untersuchungen in einem Krankenhaus nahe dem Schloss Nymphenburg und Tests im Leistungszentrum an der Säbener Straße an. Am Tag nach dem WM-Finale war das Team um U21-Nationalmannschaftskapitän Tom Bischof und Ersatztorhüter Sven Ulreich noch recht klein. Kompany muss noch einige Wochen warten, bis sein Star-Ensemble komplett ist.