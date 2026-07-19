Was tut sich noch?

Die Zukunft von Michael Olise bleibt ein Thema. Nach einem Bericht der Zeitung "L'Équipe" soll Real Madrid großes Interesse am französischen Nationalspieler haben. Die Bayern sehen den bis 2029 gebundenen Offensivspieler jedoch als unverkäuflich an.

Spannend wird, ob sich ein Abnehmer für João Palhinha findet. Der Portugiese, in der vergangenen Saison leihweise für Tottenham Hotspur im Einsatz, soll sich trotz Vertrags bis 2028 einen neuen Verein suchen. Hoch im Kurs sollen Benfica Lissabon und Aston Villa stehen. Weniger groß soll das Interesse an den zuletzt ebenfalls ausgeliehenen Sacha Boey und Bryan Zaragoza sein.

Bei adäquaten Angeboten dürfen dem Vernehmen nach auch die Verteidiger Minjae Kim und Hiroki Ito gehen. Dazu wurde schon über einen Wechsel von Alphonso Davies spekuliert. Die Münchner wollen Profis von der Gehaltsliste bekommen und durch Ablöseeinnahmen die Möglichkeit verbessern, auf dem Transfermarkt noch einmal zugreifen zu können, etwa für die Mittelfeldzentrale.