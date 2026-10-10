Nach einer ereignislosen ersten Hälfte machten die Münchner nach dem Seitenwechsel mehr Druck und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Eine davon nutzte Niederlechner, der per sehenswertem Seitfallzieher vollendete. Illertissen, das zuvor selten, wenn aber dann gefährlich vor das "Löwen"-Tor gekommen war, nutzte sieben Minuten vor Schluss die Möglichkeit zum Ausgleich und bestrafte damit die Münchner, die nach der Führung viel zu passiv agiert hatten.