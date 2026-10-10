Illertissen (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat zum Start einer Englischen Woche in der Regionalliga Bayern erneut wichtige Punkte liegengelassen. Beim FV Illertissen reichte es nur zu einem 1:1 (0:0). Florian Niederlechner hatte die "Löwen" nach 70 Minuten in Führung gebracht. Denis Milic (83.) glich kurz vor Schluss noch aus. Mit einem Spiel weniger als Tabellenführer TSV Buchbach hat das Team von Trainer Alper Kayabunar nun bereits sieben Zähler Rückstand.
Fußball-Regionalliga Wieder kein Sieg: "Löwen" nur 1:1 in Illertissen
dpa 10.10.2026 - 16:20 Uhr