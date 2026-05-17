Das Derby gewonnen, die Aufstiegschance verpasst, das Pokalfinale vor Augen, einen Umbruch vor der Brust: Von gemischten Gefühlen beim FC Carl Zeiss Jena zu sprechen, ist eine charmante Untertreibung. Nach dem 2:0 am Samstag vor mehr als 13.000 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld gegen Erzrivale FC Rot-Weiß Erfurt herrschte zwar für ein paar Minuten eitel Sonnenschein, „Derbysieger“-Rufe schallten durch die Arena. Am Horizont zogen dennoch erste dunkle Wolken auf, denn nach dem verpassten Meistertitel in der Fußball-Regionalliga Nordost ist klar, dass Erfolgstrainer Volkan Uluc nach dem Landespokalfinale (Samstag, 11.30 Uhr gegen den ZFC Meuselwitz) seine Koffer packen wird. Dies hatte der 56-Jährige für den Fall angekündigt, dass er mit seiner Mannschaft nicht in die 3. Liga aufsteigt.