Spielen sie oder spielen sie nicht? Das ist die große Frage vor dem Thüringenderby in der Fußball-Regionalliga Nordost, das an diesem Sonntag um 13 Uhr im Erfurter Steigerwaldstadion angepfiffen werden soll. Noch schwebt jedoch das Damoklesschwert einer Absage über dem Klassiker zwischen dem FC Rot-Weiß und dem FC Carl Zeiss, was einzig und allein an den Platzverhältnissen liegt. Nach den knackigen Frösten der vergangenen Tage und Nächte ist das Geläuf bis in tiefere Schichten knochenhart gefroren.