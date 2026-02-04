Das Insolvenzverfahren von Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat nach über sieben Jahren ein Ende gefunden. „Wir sind wieder frei“, teilte Vorstandssprecher Danny Weigel auf der vereinseigenen Webseite mit. Der Beschluss des Amtsgerichtes Erfurt beendete am 28. Januar das Verfahren offiziell. Am 16. März 2018 hatte RWE den Gang in die Insolvenz angetreten, zwei Monate später wurde das Verfahren offiziell eröffnet. Anfang 2024 gab es vor Gericht eine Einigung mit den Gläubigern.