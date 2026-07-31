München (dpa/lby) - Dass 1860 München ein ganz einzigartiger Verein ist, das zeigt sich diese Woche. Man muss es sich mal vorstellen: Das Team wird in die Regionalliga strafversetzt, der Streit mit dem verhassten Investor eskaliert, wochenlang ist die Zukunft der Fußballer aus Giesing offen. Auf den ikonischen Löwen im Vereinswappen wird wegen eines Markenstreits vorerst verzichtet. Es gibt viele Gründe, von den aktuellen "Löwen" frustriert zu sein. Aber was machen die Fans: Die pilgern zu Hunderten an das Trainingsgelände, feuern das Team mit Stadion-Schlachtgesängen an und sind heiß auf den Saisonstart.