Fußball-Regionalliga: Paukenschlag beim FC Carl Zeiss

Jena will Bürger allerdings als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums halten. „Wir alle wissen, was er geleistet hat. Deshalb ist es der ausdrückliche Wunsch des Vereins und auch mein ganz persönlicher, dass Henning seine wirkungsvolle Arbeit mit Talenten in Jena fortsetzt. Die Türen stehen für ihn selbstverständlich offen. Er ist unsere erste Option“, erklärte Jovic.