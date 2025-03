Und da ist er wieder: Etwas mehr als zehn Jahre nach dem Beginn seines ersten Intermezzos an der Saale hat Volkan Uluc erneut einen Vertrag als Cheftrainer des FC Carl Zeiss Jena unterschrieben. Der 55 Jahre alte Fußballlehrer – geboren in Istanbul, aufgewachsen in Berlin – bleibt bis Sommer 2027 beim Fußball-Regionalligisten. Seinen Einstand an der Seitenlinie feiert der Coach an diesem Samstag im Halbfinale des Thüringen-Pokals beim ZFC Meuselwitz.