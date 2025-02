Fußball-Regionalliga: Neuer Termin für das Thüringenderby

Eigentlich hätte es am Tag der Bundestagswahl stattfinden sollen, nun wird es mitten in der Woche nachgeholt: Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) hat einen neuen Termin für das Thüringenderby in der Regionalliga zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena verkündet. Die am 23. Februar aufgrund des unbespielbaren Platzes im Steigerwaldstadion ausgefallene Begegnung wird nun am 8. April um 19 Uhr angepfiffen. Das ist gerade für Zuschauer mit weiteren Anreisewegen alles andere als erfreulich, denn gespielt wird an einem Dienstagabend unter Flutlicht.