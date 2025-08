Der akrobatischer Treffer von Alexander Prokopenko hat es in die Auswahl zum Tor des Monats Juli in der ARD-Sportschau geschafft. Der 23-jährige Offensivspieler des FC Carl Zeiss Jena hatte am Sonntag vor acht Tagen beim 4:1-Erfolg seiner Mannschaft in Babelsberg kurz vor der Halbzeitpause das vorentscheidende 3:0 erzielt und den Ball dabei über den herausstürmenden Torwart Maximus Babke gezirkelt.