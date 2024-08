Fußball-Regionalliga: Jena schießt sich warm für Leverkusen

Bevor es für die Jenaer in der Liga am 4. September mit dem brisanten Thüringenderby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt weitergeht, wartet das Spiel des Jahres auf die Saalestädter. An diesem Mittwoch treffen sie im Ernst-Abbe-Sportfeld ab 18 Uhr in der ersten DFB-Pokalrunde auf niemand Geringeren als Meister und Cupsieger Bayer Leverkusen. Das ZDF überträgt die Partie live.