Der FC Carl Zeiss Jena spielt seit Jahren nur noch viertklassig Fußball, ist aber trotzdem immer wieder für Schlagzeilen gut. Nachdem die Saalestädter zuletzt durch den spektakulären Erfolg im Halbfinale des Thüringenpokals beim Erzrivalen FC Rot-Weiß Erfurt auf sich aufmerksam machten und am 23. Mai um 11.30 Uhr im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld gegen den ZFC Meuselwitz im Endspiel um den Einzug in den DFB-Pokal spielen, wurde nun bekannt, dass der Abschied von Trainer Volkan Uluc näherrückt.